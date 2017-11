Am Tempelhofer Ufer wurde am Montag in Kreuzberg auf einer Baustelle zwischen dem Mercure Hotel und der Luckenwalderstraße 15 eine Weltkriegsbombe gefunden. Dies teilte die Berliner Polizei gegen 14:00 Uhr auf Twitter mit.

Es handelt sich hierbei um eine 100 Kilo schwere Russische Fliegerbombe mit Zünder, teilte die Polizei mit. Zunächst wurde das LKA an den Fundort gerufen, um über das weitere Vorgehen zu entscheiden.

Gegen 14:45 Uhr teilte die Polizei über Twitter mit, dass die Weltkriegsbombe noch heute entschärft wird.

Ein Sperrkreis von 250 Meter wird eingerichtet. Eine Evakuierung wird notwendig sein. Da sich in dieser Gegend nicht viele Wohnhäuser befinden, seien davon aber nur drei bis vier Häuser und das angrenzende Mercure Hotel betroffen, so ein Sprecher der Polizei. Die Polizei stellte eine Grafik bereit, die zeigt, welche Häuser von der Evakuierung betroffen sind.

Der rot umrandete Bereich ist von der Entschärfung der Weltkriegsbombe betroffen und wird in Kürze evakuiert.

Momentan wird die Entschärfung gemeinsam mit der Feuerwehr vorbereitet. Wie lange die Vorbereitungen dauern werden, sei zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht klar. Während der Entschärfung wird der Verkehr am Tempelhofer Ufer in beide Richtungen gesperrt werden. Auch der U-Bahnverkehr wird während der Entschärfung in diesem Bereich eingestellt.

Erst am Sonntag berichtete der Tagesspiegel über die geschätzten 3000 Weltkriegsbomben, die sich immer noch im Berliner Boden befinden und laut Experten eine große Gefahr darstellen. (Tsp)