An einer Friedrichsfelder Schule ist am Mittwochmittag Reizgas ausgetreten. Wie die Feuerwehr über Twitter berichtete, war sie mit 24 Einsatzkräften vor Ort und belüftete die Räume mit einem Drucklüfter.

Fünf Kinder wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht, nachdem sie vom Rettungsdienst behandelt wurden. Laut Polizei handelt es sich um eine Schule in der Sewanstraße. Unklar ist bislang, wie es zu dem Gasaustritt kam.

Erst im Oktober wurde kam es innerhalb von einer Woche zu zwei Reizgasvorfällen an Berliner Schulen. In einer Schule in Baumschulenweg wurde auf einer Toilette Reizgas versprüht, ein Schüler kam ins Krankenhaus. Wenige Tage zuvor wurde an einer Schule am Hohenzollerndamm Reizgas versprüht, die Feuerwehr musste 24 Verletzte behandeln.