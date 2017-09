Eine Autofahrerin, die am Montagfrüh mit einem Lkw kollidierte, ist noch am Unfallort ihren Verletzungen erlegen. Die 76-Jährige fuhr auf der Lichtenrader Barnetstraße in Richtung S-Bahnhof Schichauweg. Aus noch ungeklärter Ursache geriet sie gegen 8.15 Uhr in den Gegenverkehr und stieß gegen ein entgegenkommendes Betonmischfahrzeug. Dessen 31-jähriger Fahrer erlitt einen Schock und musste ambulant behandelt werden. Tsp