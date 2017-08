Am Mittwoch sind auf einem Firmengelände in Berlin-Lichterfelde 900 Liter Salpetersäure ausgelaufen. Nach Angaben der Pressestelle der Berliner Feuerwehr wurden dabei 15 Mitarbeiter der Firma verletzt und in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Über das Ausmaß der Verletzungen könne bis zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden.

Die Feuerwehr ist momentan noch mit 60 Kräften im Einsatz, anfangs waren rund 100 Kräfte vor Ort. Die Einsatzkräfte versuchen momentan die Salpetersäure aufzusaugen. Dabei müssen sie spezielle Schutzanzüge tragen. Für die Anwohner besteht momentan keine Gefahr, meldete die Berliner Feuerwehr auf Twitter.

Wie es zu dem Vorfall kam, ist momentan noch unklar. (Tsp)