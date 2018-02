Bei einem Verkehrsunfall wurde am Sonntagnachmittag ein Fußgänger in Lichterfelde schwer verletzt. Gegen 16.30 Uhr fuhr ein 23-Jähriger wiederholt den Ostpreußendamm zwischen Giesensdorfer und Osdorfer Straße mit überhöhter Geschwindigkeit auf und ab. Zeugen berichteten, dass der Fahrer sein Auto an der Einmündung Giesendorfer Straße mehrfach um die eigene Achse driften ließ. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und erfasste einen Fußgänger auf dem Gehweg.

Der 75-Jährige wurde schwer am Rumpf verletzt und stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Der Führerschein des 23-Jährigen wurde beschlagnahmt und dessen Auto als Tatmittel sichergestellt. Tsp