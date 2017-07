Seit zwölf Uhr geht nichts mehr am S-Bahnhof Buckower Chaussee in Marienfelde - zumindest im Straßen- und Fußgängerverkehr. Grund ist eine technische Störung an den Schranken am Bahnübergang - einer der wenigen Stellen in Berlin, an denen sich die Wege von Autos und Zügen noch direkt kreuzen, ohne Brücken oder Unterführungen.

Die Schranken sind unten und gehen auch nicht mehr hoch. Hunderte Berliner, mehrere BVG-Linien und etliche Lieferwagen stehen in dem Industriegebiet nun im Stau. Dauer: unklar. "Das kann noch dauern", sagte Burkhard Ahlert, Sprecher der Deutschen Bahn auf Nachfrage. Techniker seien informiert und auf dem Weg.

Der BVG-Verkehr wird umgeleitet, nichts geht mehr

Bleibt nur großräumig umfahren. Die Polizei leitet den Verkehr zurzeit um, dass sei für alle Beteiligten sicherer, als die Autos und Busse über die Gleise zu lotsen, sagte ein Polizeisprecher.

Die BVG weicht mit den Linien X11, M11 und 277 über die Zehrensdorfer Straße, die Säntisstraße, an der sich der nächste Bahnübergang befindet, und Richard-Tauber-Damm aus. Allerdings staut es auch auf den Ausweichrouten.

Daran, dass die Bahnübergänge rund um die Buckower Chaussee dicht bleiben, können sich Berliner schon mal gewöhnen.

Am S-Bahnhof und der nahegelegenen Säntisstraße starten noch dieses Jahr die Bauarbeiten zur Verlängerung der Dresdner Bahn. Damit währen auch die beschrankten Bahnübergänge dort bald Geschichte. Sie sollen durch eine Brücke und eine Unterführung ersetzt werden. Der in den 80ern vom bekannten "U-Bahnhof-Architekten" Rainer G. Rümmler erbaute S-Bahnhof soll abgerissen und neu gebaut werden. Für die Bauarbeiten werden sowohl die Buckower Chaussee und die Säntisstraße für den Straßenverkehr unterbrochen werden.