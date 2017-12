Erneut ist bei der Berliner Polizei eingebrochen worden. Wie eine Sprecherin am Mittwoch bestätigte, bemerkten Beamte am Morgen des ersten Weihnachtsfeiertages, dass der Zaun der KfZ-Sicherungsstelle in Biesdorf beschädigt wurde. "Wir können also nicht ausschließen, dass sich jemand auf dem Gelände aufgehalten hat", hieß es. Allerdings sei nichts entwendet worden, so werde nun zunächst wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung ermittelt.

Bereits im Juli stiegen Unbekannte in eine Halle der Polizei an der Belziger Straße in Schöneberg ein, wo sie das Innere eines sichergestellten Audi A6 mit Schaum aus einem Feuerlöscher besprühten - offenbar, um Spuren im Zusammenhang mit dem Raub der Goldmünze "Big Maple Leaf" zu verwischen. Denn in dem Auto, das wie viele sichergestelle Fahrzeuge als sogenannter "Spurenträger" fungierte, entdeckte die Polizei "Goldanhaftungen" und vermutete, es könnte sich um das Fluchtfahrzeug des spektakulären Münzraubes aus dem Bodemuseum im Frühjahr handeln.