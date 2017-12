Auf der Spree hat es einen Schiffsunfall gegeben. Die "MS Bellevue" war am Freitag gegen 16.30 Uhr in der Dämmerung im Berliner Bezirk Mitte unterwegs gen Mühlendammschleuse. "Das Schiff fuhr gerade unter der Michaelbrücke durch, als die Ruderanlage ausgefallen sein soll", sagte eine Polizeisprecherin. Das Schiff habe sich nicht mehr steuern lassen und prallte gegen das Brückenleitwerk. Am Rumpf des Schiffes entstanden dabei leichte Beschädigungen.

Kurz nach dem Passieren der Brücke soll die Ruderanlage wieder funktionsfähig gewesen sein, so dass der Kapitän an der Jannowitzbrücke anlegen konnte und die Wasserschutzpolizei alarmierte. "Die eingesetzten Beamten sprachen ein vorläufiges Verbot der Weiterfahrt aus, da die Ursache der Störung nicht geklärt werden konnte". Fahrgäste befanden sich nicht an Bord; die Besatzung blieb unverletzt. Tsp