Weil es Nachbarn zu laut war, alarmierten sie gestern Abend die Polizei in die Soldiner Straße in Gesundbrunnen. Gegen 22 Uhr machten sich die Beamten an der offenen Wohnungstür des besagten Hauses bemerkbar, erhielten jedoch keinerlei Reaktion. Allerdings sei ein verdächtiger Geruch aus der Wohnung geströmt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Polizisten betraten das Wohnzimmer, in dem zwei Männer gerade dabei waren, diverse Drogen zu konsumieren.

Der starke Geruch führte die Beamten dann in ein Nebenzimmer, in dem sie rund 150 Cannabispflanzen entdeckten. Auf Nachfrage erklärte der 32-jährige Mieter, die Plantage dringend zu benötigen, um seine Familie zu ernähren. Der Mann wurde festgenommen und an die Kriminalpolizei übermittelt, während sein 35 Jahre alter Kumpel nach anfänglichen Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wieder freigelassen wurde.

Die Pflanzen, sämtliches Equipment zum Betreiben der Plantage sowie diverse Betäubungsmittel, Feinwaagen und Bargeld wurden beschlagnahmt.