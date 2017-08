Bei einem Verkehrsunfall in Mitte wurde in der Nacht zu Sonnabend ein junger Mann tödlich verletzt. Nach Zeugenaussage soll gegen 1 Uhr ein Smart einer Mietwagenfirma mit hoher Geschwindigkeit in der Köpenicker Straße unterwegs gewesen sein. In einer Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei wurde ein 18-jähriger Fußgänger erfasst, der schwerste Verletzungen erlitt. Anschließend prallte das Auto gegen einen Baum. Noch bevor Rettungs- und Polizeikräfte eintrafen, flüchtete der Autofahrer unerkannt zu Fuß. Das Auto wurde sichergestellt. Der 18-Jährige kam in ein Krankenhaus, wo er später seinen Verletzungen erlag. Tsp