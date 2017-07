Am Alexanderplatz an den Wasserspielen ist es am Montagfrüh zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen gekommen. Um etwa 5.20 Uhr sollen die zwei Gruppen von insgesamt etwa 16 Personen im Alter von 13 bis 20 Jahre in einen Streit geraten sein, sagte eine Sprecherin der Polizei. Gegenseitig hätten sie sich mit Schlägen und Fußtritten angegriffen. Einer der Personen setzte Pfefferspray ein. Einige wurden leicht verletzt, lehnten aber eine ärztliche Behandlung ab. Drei Jugendliche nahm die Polizei vorrübergehend fest. Warum der Streit ausbrach, ist noch unklar. agr