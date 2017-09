In Berlin-Mitte hat am Dienstagnachmittag eine alte Gasflasche für Aufregung gesorgt. Am Fundort in der Holzmarktstraße ging man zunächst davon aus, es handele sich um eine Weltkriegsbombe - der Abschnitt zwischen Lichtenbergerstraße und Alexanderstraße wurde daraufhin gesperrt. Bei einer Untersuchung durch Spezialisten der Polizei wenig später konnte die vermeintliche Bombe jedoch als Gasflasche identifiziert werden, wie eine Sprecherin der Polizei dem Tagesspiegel mitteilte. Die Straßensperrung wurde daraufhin aufgehoben. (Tsp)