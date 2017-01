Vor ziemlich genau sieben Jahren hat der Suhrkamp-Verlag in die Pappelallee in Prenzlauer Berg gezogen, jetzt planen die Macher den nächsten Umzug. "Suhrkamp zieht nach Berlin-Mitte", berichtet die "RBB" - wobei die neue Adresse gar nicht mal so weit entfernt liegen soll: einfach die Schönhauser runter.

Die neue Heimat soll laut "RBB" auf einem Grundstück an der Ecke Torstraße/Rosa-Luxemburg-Straße errichtet werden. Welches Grundstück genau gemeint ist, bleibt aber unklar, weil: "Die Baupläne werden noch geheim gehalten". Bestätigt habe Suhrkamp

allerdings, dass ein Umzug nach Mitte für 2019 geplant ist.

Die einen zieht's nach Mitte, die anderen verlassen Mitte: Fast zeitgleich wurde bekannt, dass die Spielbank den Potsdamer Platz verlässt. Vor knapp 20 Jahren wurde sie eröffnet, jetzt zieht's die Macher weg - zum Kurfürstendamm. Es wäre nicht der erste Verlust. Zuvor war das Musical Theater geschlossen worden (mehr lesen Sie unter diesem Tagesspiegel-Link).

