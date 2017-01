Beamte des Landeskriminalamtes haben gegen 21 Uhr einen als islamistischen Gefährder eingestuften Mann in Moschee in der Perleberger Straße in Moabit festgenommen. Der 24-Jährige stehe im dringenden Verdacht, am Donnerstagabend gegen 20:45 Uhr einen Angehörigen in der gemeinsamen Wohnung im Märkischen Viertel geschlagen zu haben, teilte die Berliner Polizei mit. Anlass des Gewaltausbruchs soll ein Verhalten des Familienangehörigen gewesen sein, dass der islamistischen Weltanschauung des Verhafteten widersprach.

Der Beschuldigte hatte bereits wergen versuchten Totschlags in der JVA eine Haftstraße verbüßt, wurde aber frühzeitig freigelassen und befand sich zum Tatzeitpunkt auf Bewährung. Aufgrund des gewaltbereiten Verhaltens, sowie seiner Einstufung als islamistischer Gefährder, erteilte die Generalstaatsanwaltschaft Berlin den Haftbefehl.

Die Moschee, in der der 24-Jährige festgenommen wurde, gilt als Salafistentreffpunkt. Es handelt sich um den Moscheeverein "Fussilet 33".

Der Attentäter Anis Amri soll den gleichen Moscheeverein besucht haben

Der Tunesier Anis Amri, der am 19. Dezember bei einem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche zwölf Menschen getötet hatte, soll vor seiner Tat den Moscheeverein "Fussilet 33" in Moabit besucht haben.

Vorsitzender von "Fussilet 33" war laut aktuellem Jahresbericht des Berliner Verfassungsschutzes der selbsternannte "Anführer" oder "Emir" Ismet D., der in Moabit durch seinen Islamunterricht Muslime - meist Türken und Kaukasier - für den Dschihad in Syrien radikalisiert haben soll. Bereits im Januar 2015 ging die Polizei mit Durchsuchungen gegen den Moscheeverein und seine Funktionsträger vor. D. und einem Mitangeklagten wird seit Januar vergangenen Jahres vor dem Berliner Kammergericht der Prozess gemacht. (mit AFP)