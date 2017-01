Schon seit September steht die ehemalige Zentrale der Berliner Volksbank an der Budapester Straße / Ecke Kurfürstenstraße leer. Nun will der neue Eigentümer Barings Real Estate Advisers das neunstöckige Gebäude in der Nachbarschaft des Zoo-Aquariums abreißen. Es war 1983 bis 1985 für die damalige Grundkreditbank entstanden, die später in der Berliner Volksbank aufging. Das Geldinstitut siedelte dort auch sein Kunstforum an.

Inzwischen hat das Bezirksamt Mitte den Neubau eines 15-stöckigen Büro- und Geschäftshochhauses genehmigt. Mitte kommender Woche will der Investor das Projekt und die Entwürfe des Architektenbüros Grüntuch Ernst öffentlich vorstellen (ein ausführlicher Bericht dazu folgt).

Barings hatte die Immobilie im vorigen Herbst für einen „ausländischen institutionellen Investor“ erworben. Ein Konsortium aus drei vorherigen Eigentümern hatte bereits im April 2016 einen Bauantrag gestellt. Dem Vernehmen nach soll das bisherige Gebäude nicht nur wegen der geplanten größeren Bauhöhe weichen, sondern auch, weil es für die Bedürfnisse einer Bank errichtet worden war. Anscheinend passen die Raumzuschnitte nicht zu der angestrebten neuen Nutzung.

Ein Blick in das verwaiste Bankgebäude im Spätsommer 2016. Foto: Cay Dobberke

Volksbank zieht nach Wilmersdorf

Unterdessen soll die künftige Volksbank-Zentrale als Teil eines anderen Bauprojekts an der Bundesallee / Ecke Nachodstraße in Wilmersdorf entstehen. Dort wurde bereits ein Bürogebäude aus den 19070er Jahren abgerissen, das früher der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte und einem Jobcenter diente.