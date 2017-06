Schon ab Freitag um 19 Uhr verführt das Kunstfestival „48 Stunden Neukölln“ zu Kiezspaziergängen zwischen Licht und Dunkel. Im Kellerlabyrinth der ehemaligen Kindl-Brauerei in der Werbellinstraße 50 wird durch die Ausstellung „Out of the Dark“ mit Licht- und Klanginstallationen geführt.

Im 5. Obergeschoss des Parkhauses an der Ganghoferstraße 12 zeigen 12 Künstler bei „Into the Light“ ihre Werke, darunter Performances und Urban Art. Letztere steht auch im Fokus von „WE!48“, einer Art Festival-im-Festival. Am Alfred-Scholz-Platz wird es etwa Live-Painting-Aktionen von Streetart-Künstlern geben. Bei 220 Kunstorten im Bezirk kann man sich aber auch einfach überraschen lassen. Unter www.48-stunden-neukoelln.de gibt es alle Infos und das ganze Programm. (Tsp)