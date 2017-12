Alkohol war offenbar bei einem schweren Unfall im Spiel, der sich laut Polizei in der Nacht zu Sonnabend in Neukölln ereignet hat. Nach ersten Erkenntnissen war ein 43-Jähriger gegen 22.50 Uhr mit seinem VW Golf in der Sonnenallee in Richtung Innstraße unterwegs. Kurz hinter der Anzengruberstraße touchierte der Autofahrer mit seinem Wagen einen auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden BVG-Bus der Linie M41. In der Folge überschlug sich der VW und kam auf der Seite zum Liegen. Zeugen halfen dem Autofahrer aus dem Wagen. Er hatte bei dem Unfall Schnittverletzungen an den Händen erlitten und musste zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Dort wurde ihm auch Blut abgenommen, nachdem eine Atemalkoholkontrolle positiv verlaufen war.

Der 50-jährige Busfahrer und seine Fahrgäste blieben unverletzt. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme war die Sonnenallee in Richtung Innstraße bis etwa 0.30 Uhr gesperrt.