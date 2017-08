In einem Mietergarten in der Malchiner Straße in Britz entdeckten Passanten heute Mittag gegen 13 Uhr einen Toten und alarmierten daraufhin die Polizei. Die Identität des Mannes ist derzeit noch unklar. Da ein Tötungsdelikt nicht ausgeschlossen werden kann, hat die sechste Mordkommission beim Landeskriminalamt die Ermittlungen übernommen. Der Leichnam soll morgen obduziert werden. (Tsp)