Die Polizei sucht jetzt auch unter Wasser nach den Stolpersteinen, die Anfang November in Neukölln gestohlen worden waren. Laut einem Polizeisprecher durchsuchen zwei Taucher seit dem Morgen den Fennpfuhl, ein Gewässer im Neuköllner Ortsteil Britz. Der Fennpfuhl grenzt direkt an die Hufeisensiedlung, wo sieben der 16 gestohlenen Stolpersteine entwendet worden waren. "Wir wollen ausschließen, dass die Täter die Steine in den Teich geworfen haben, um sie schnell loszuwerden", sagte der Sprecher. Konkrete Hinweise hätten aber nicht vorgelegen.

Die Taucher suchen an verschiedenen Stellen des Gewässers nach den Betonquadern . Bislang haben sie allerdings nichts gefunden. Die Suche gestalte sich wegen des trüben Wassers extrem schwierig. "Die Taucher sehen fast nichts, müssen sich am Grund entlangtasten", sagte der Sprecher. Sie werden durch eine Leine von Kollegen am Ufer gesichert, mit denen sie ständig per Funk in Kontakt stehen. Auch ein Rettungssanitäter sei vor Ort.

Insgesamt waren in Neukölln Anfang November 16 Gedenksteine für NS-Widerstandskämpfer gestohlen worden. Von den Tätern fehlt nach wie vor jede Spur.

Inzwischen steht jedoch fest, dass die entwendeten Steine schon bald ersetzt werden. Vom 4. bis 6. Dezember sollen alle 16 Stolpersteine neu verlegt werden, wie das Bezirksamt Neukölln gestern mitteilte. Um künftigen Diebstahl zu verhindern, werden sie diesmal in ein Betonfundament eingelassen. Der Künstler Gunter Demnig hat die Steine nur innerhalb eines Monats neu gefertigt. Das wurde auch durch das hohe Spendenaufkommen von über 10.000 Euro möglich.