Durch die Beobachtungen einer aufmerksamen Anwohnerin konnten am Freitagabend zwei mutmaßliche Einbrecher in Niederschönhausen festgenommen werden. Wie die Polizei mitteilte, bemerkte gegen 21.50 Uhr die 45-jährige Frau einen Lichtschein in einem Einfamilienhaus in der Friedrich-Engels-Straße. Da sie wusste, dass seine Bewohner im Urlaub sind, rief sie die Polizei. Die alarmierten Zivilfahnder nahmen noch auf dem Grundstück zwei Männer fest, die versucht hatten zu flüchten. Die mutmaßlichen Einbrecher waren durch ein eingeschlagenes Fenster in das Haus gelangt, hatten verschiedene Behältnisse durchwühlt und Diebesgut bereits bereitgestellt. Einer der beiden Festgenommenen, ein 43-jähriger Mann, hatte sich auf der kurzen Flucht einen Fuß gebrochen und musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden. Er wurde zusammen mit seinem 44-jährigen Komplizen der Kriminalpolizei übergeben.