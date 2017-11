Nach Angaben der Polizei war die Frau am Sonntagmorgen gegen 8.45 Uhr mit ihren vier Enkelkindern im Alter von zwei bis sieben Jahren auf einem Spielplatz an der Plönzeile. Plötzlich soll sich ein Mann genähert und ihr von hinten mit einem unbekannten Gegenstand gegen den Kopf geschlagen haben. Der Mann soll sie noch mehrmals geschlafen und auch ein zweijähriges Kind attackiert haben. Anschließend ergriff der Unbekannte, der von der Polizei lediglich als jung beschrieben wird, die Flucht. Die 59-Jährige begab sich mit den Kindern nach Hause, ihr Mann alarmierte Rettungskräfte und die Polizei. Während die attackierte Zweijährige ein Hämatom erlitt und von den Eltern zu einem Arzt gebracht wurde, musste die 59-Jährige mit Kopf- und Rumpfverletzungen zur Behandlung in ein Krankenhaus, in dem sie zunächst zur Beobachtung bleibt. (Tsp)