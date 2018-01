In der vergangenen Nacht ist ein 79-Jähriger in einer Klinik seinen schweren Verletzungen erlegen, die er sich bei einem Unfall Ende Dezember zugezogen hatte. Am 27. Dezember verlor der Mann, der auf der Blankenfelder Chaussee unterwegs war, aus unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Auto. Nachdem er gegen geparkte Autos gefahren war, überschlug sich sein Pkw und kam letztlich auf dem Dach zum Liegen.

Er wurde mit schweren Kopfverletzungen in eine Klinik eingeliefert, wo er in der vergangenen Nacht verstarb. Tsp