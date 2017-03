In einem gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Berlin geführten Ermittlungsverfahren wegen Betruges und Verstoß gegen die Bundestierärzteverordnung, haben Beamte des Landeskriminalamtes und des Polizeiabschnitts 13 am Montagabend einen 49-jährigen Mann in der Florapromenade in Pankow festgenommen.

Angeblich habe er von Mai 2014 bis August 2016 trotz fehlender Approbation als Tierarzt gearbeitet. Die von ihm durchgeführten kostenpflichtigen Behandlungen sollen zum Tod mehrerer Tiere geführt haben. Tsp