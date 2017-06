Eine 31 Jahre alte Frau ist bei einem Verkehrsunfall im Pankower Ortsteil Prenzlauer Berg gestorben. Sie erlag ihren schweren Verletzungen am Mittwochabend in einem Krankenhaus, teilte die Berliner Polizei am Morgen mit.

Den Angaben zufolge sei ein 32-jähriger Lkw-Fahrer in der Danziger Straße in Richtung Eberswalder Straße gefahren. Gegen 17.20 Uhr sei der Mann mit seinem Lkw nach rechts in die Greifswalder Straße abgebogen. Dabei habe er die 31-jährige Radfahrerin, die zu diesem Zeitpunkt die Danziger Straße in gleicher Richtung befuhr, übersehen und erfasst.

Die Frau kam demnach noch mit einem Notarzt in die Klinik, in der sie wenig später aber verstarb. Aufgrund der Rettungsarbeiten und Unfallaufnahme war die Greifswalder Straße in Höhe der Unfallstelle für rund drei Stunden in Richtung Knieprodestraße gesperrt. (Tsp)