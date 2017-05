Beim Zusammenstoß eines Lastwagens mit einer Straßenbahn in Französisch Buchholz wurden am Samstagvormittag sieben Personen leicht verletzt. Wie die Polizei berichtet, soll laut Zeugen gegen 10.15 Uhr ein 62 Jahre alter Lkw-Fahrer bei roter Abbiegeampel von der Pasewalker Straße rechts in die Blankenburger Straße abgebogen sein. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einer daneben fahrenden Straßenbahn der Linie 50, deren 34-jährige Fahrerin die Kreuzung bei Grün geradeaus überquerte. Durch die Wucht des Aufpralls entgleiste die Straßenbahn und der Lkw prallte an einen wartenden VW. Der Lastwagenfahrer und die Straßenbahnfahrerin sowie vier Fahrgäste und die Beifahrerin des VW wurden leicht verletzt. Die Pasewalker Straße zwischen Schloßallee und Blankenburger Weg blieb für rund zwei Stunden gesperrt. Tsp