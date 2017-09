Ein Gerücht geht um seit dem Morgen in Berlin: Wird die Volksbühne heute geräumt? Die Rede ist von zunehmender Dynamik vor dem Haus.

Vor Ort am Rosa-Luxemburg-Platz die Bestätigung: Die Polizei sichert gerade die Umgebung. Lastwagen mit Absperrgittern sind vorgefahren. Die Stimmung ist aber gelöst, entspannt, vor der Volksbühne sitzen Leute und trinken Kaffee. Das Haus ist zu betreten.

Ja, die Polizei ist vor Ort, heißt es im Polizeipräsidium. Aber: "Noch laufen Gespräche zwischen den Beteiligten. Und diese Gespräche warten wir ab und gucken, was dabei rauskommt."

Die Lage in der seit vergangenen Freitag besetzten Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz hatte sich am Mittwochabend wie berichtet noch einmal zugespitzt. Eigentlich wollte das Besetzerkollektiv in einem Plenum am Mittwochabend über ein Kompromissangebot des Intendanten Chris Dercon und des Kultursenators Klaus Lederer diskutieren und abstimmen.

Das Theater hatte sich bereit erklärt, den Aktivisten den Grünen Salon und den Pavillon „für die Durchführung ihrer künstlerischen Angebote und zur Diskussion ihrer wichtigen stadtpolitischen Anliegen“ zu überlassen. Unter einer Bedingung: Es sollen keine Techno-Partys veranstaltet werden. Das Künstlerteam von Dercon muss dringend uneingeschränkt für die Premieren im November proben, damit der Saisonstart wie geplant stattfinden kann.