Bei einem schweren Unfall mit zwei Straßenbahnen wurden in Berlin-Prenzlauer Berg am Donnerstag 27 Personen verletzt - "es waren überwiegend leichte Verletzungen", sagte ein Feuerwehrsprecher in einer ersten Stellungnahme. Der Alarm ging um 11.53 Uhr ein. Anfängliche Berichte von vielen Schwerverletzten haben sich nicht bestätigt. Beide Fahrer sollen aber ins Krankenhaus gebracht worden sein. Ein Großaufgebot ist vor Ort. Der Unfall geschah an der Prenzlauer Allee Ecke Danziger Straße.

Warum die beiden Züge offenbar frontal zusammengestoßen sind, ist unklar. Nach Angaben eines BVG-Sprechers sind sich die Bahnen "entgegengekommen", wobei ein Zug dem anderen fast frontal in die Seite gefahren sei. Warum einer der Züge aus dem Gleis geraten ist, sei noch unklar. Möglich sei, dass eine Weiche falsch gestellt war. Die Bahn könnte aber auch durch einen Gegenstand im Gleis entgleist sein.

Die Linie M10 ist zwischen Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportplatz und Danziger Straße/ Kniprodestraße unterbrochen. Die Linie M2 ist zwischen Prenzlauer Allee/ Ostseestr. und S+U Alexanderplatz/ Dircksenstraße unterbrochen.

"Wenn alle verletzten Fahrgäste versorgt sind und die Unfallstelle geräumt ist", könne der Verkehr wieder fahren, teilte die BVG via Twitter mit. Auch für den Autoverkehr gibt es Umleitungen, weil die Kreuzung gesperrt ist.