Unbekannte haben das Auto des AfD-Vorstandsmitglieds Georg Pazderski schwer beschädigt und auch sein Haus angegriffen. Pazderski berichtete, an seinem Wagen seien in der Nacht zum Freitag die Reifen zerstochen und die Scheiben eingeschlagen worden. An der Fassade seines Hauses im Berliner Stadtteil Rahnsdorf seien Farbspritzer zu erkennen. „Die Angreifer haben Glasflaschen und Pflastersteine gegen das Haus geworfen. Meine Frau und ich haben auch etwas gehört, wegen des Orkans haben wir aber angenommen, dass Äste heruntergefallen sind“, sagte Pazderski.

Er ist Vorsitzender der AfD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus. Für die neu gegründete AfD-Bundestagsfraktion hatte er in den vergangenen Tagen deren Sitzungen geleitet, obwohl er dem Bundestag nicht angehört.

AfD nimmt Innensenator in die Pflicht

Die Reaktionen aus den Reihen der AfD kamen am Freitag prompt. Karsten Woldeit, innenpolitischer Sprecher der Fraktion im Abgeordnetenhaus, machte den Senat mitverantwortlich für den Angriff. In einer Mitteilung bezieht er sich auf eine Äußerung des Innensenators Andreas Geisel (SPD), der die Ausschreitungen im Umfeld der AfD-Wahlparty am 24. September mit den Worten kommentierte: "Wer austeilt, muss auch einstecken können." Nun würden die Folgen sichtbar, krisitiert Woldeit. "Mutmaßlich linksextremistische Täter haben ihn beim Wort genommen." Geisel sei als Innensenator "untragbar".

In der vergangenen Woche hatten Unbekannte auch einen Farbbeutel-Anschlag auf das Hamburger Haus des Parlamentarischen Geschäftsführers der AfD-Bundestagsfraktion, Bernd Baumann, verübt.

Die Berliner Polizei bestätigte, dass Pazderskis Haus und Auto beschädigt wurden. Es sei Strafanzeige gestellt worden, sagte ein Sprecher. Zum Umfang der Schäden lagen ihm zunächst keine Informationen vor. (Tsp, dpa)