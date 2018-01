An der Flottenstraße in Berlin-Reinickendorf ist am Donnerstagmorgen eine Lagerhalle in Brand geraten. Nach Angaben der Feuerwehr waren knapp 100 Einsatzkräfte vor Ort.

Ein Mensch sei verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden, hieß es weiter.

Die Feuerwehr musste Druckgasbehälter in Sicherheit bringen und kühlen. Die Ausbreitung des Feuers auf angrenzende Lagerhallen konnte den Angaben zufolge verhindert werden, die Feuerwehr machte sich auf die Suche nach Glutnestern.

Die Flottenstraße war am Morgen komplett gesperrt.