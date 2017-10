Seit Donnerstag, den 26. Oktober, wird die 72-jährige Seniorin Sieglinde Göricke aus dem Märkischen Viertel vermisst. Gegen 17.30 Uhr, so die bisherigen Ermittlungen, verließ die Rentnerin ihre Wohngemeinschaft am Wilhelmsruher Damm und kehrte seitdem nicht mehr dorthin zurück. Frau Göricke ist an Demenz erkrankt, ortsunkundig und orientierungslos.

Die Vermisste ist etwa 165 cm groß, schlank und hat graue, schulterlange Haare. Beim Verlassen der Wohnung war sie mit einer taillierten schwarz-weißen Jacke, einer hellblauen Jeans, grauen Schuhen in Mokassinform und rosafarbenen Ringelsöckchen bekleidet.

Die Kriminalpolizei fragt:

- Wer hat die vermisste Frau seit ihrem Verschwinden gesehen?

- Wer kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen?

Hinweise nimmt das Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 in der Straße Am Nordgraben 7 in 13437 Berlin-Wittenau zu den Bürodienstzeiten unter der Rufnummer (030) 4664-173300, außerhalb der Bürodienstzeiten unter der Rufnummer (030) 4664-171100 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.