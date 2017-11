Die S-Bahn hält nicht mehr in Hermsdorf, der Bahnhof ist gesperrt, durch die Straßen ziehen Polizisten und bitten die Anwohner aus den Häusern ("Sie müssen leider woanders zu Ende frühstücken.")

In der Ulmenstraße in Hermsdorf war bei Bauarbeiten eine 250-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Sie soll am Mittwoch vor Ort entschärft werden, teilte das Bezirksamt Reinickendorf tags zuvor mit. In einem Umkreis von 350 Metern werden daher seit 9 Uhr Wohnhäuser und öffentliche Einrichtungen evakuiert. Die S-Bahnlinie 1 sei voraussichtlich ab 8 Uhr betroffen, teilte die S-Bahn am Morgen mit. Später ist mit einer Sperrung zu rechnen.

Entschärfung gegen 11 Uhr

Auch die Bundesstraße 96 wird gesperrt. Die Entschärfung soll gegen 11 Uhr beginnen. Das Bezirksamt Reinickendorf hat die Seniorenfreizeitstätte in der Berliner Str. 105-107 zur Notunterkunft erklärt. Um hilfsbedürftige Personen abzuholen, soll ein Shuttle-Bus verkehren. (Tsp) - Info-Hotline: Tel. 90294-2201

An diesem Mittwochvormittag wird außerdem in Potsdam rund um den Fundort einer Bombe am Hauptbahnhof ein weiträumiger Sperrkreis geräumt - rund 10.000 Potsdamer sind davon betroffen. Massive Einschränkungen gibt es im Nahverkehr der S-Bahn und Regionalbahn. Lesen Sie mehr unter diesem Link.