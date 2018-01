Am Sonntagnachmittag wurde eine 62-jährige Autofahrerin in Schöneberg schwer verletzt, nachdem sich ihr Fahrzeug überschlagen hatte. Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, verlor die Frau, die auf der Rubensstraße in Richtung Innsbrucker Platz unterwegs war, gegen 15.30 Uhr aus bislang ungeklärten Gründen die Kontrolle über ihr Auto. Sie stieß gegen zwei geparkte Fahrzeuge, wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen einen weiteren geparkten Pkw geschoben und überschlug sich anschließend mit ihrem Wagen, der auf dem Dach zum Stehen kam.

Die 62-Jährige erlitt schwere Verletzungen und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Rettungskräfte der Berliner Feuerwehr räumten mit einem Kran das Fahrzeug von der Straße. Wegen der Rettungsarbeiten war die Unfallstelle für rund 30 Minuten gesperrt. (Tsp)