In Schöneberg gab es am Freitag Ausfälle im Telefon- und WLAN-Netz. Ursache war nach einer Meldung der „Berliner Zeitung“ ein gescheiterter Einbruch in eine Filiale der Berliner Sparkasse, Grunewald- Ecke Martin-Luther-Straße, in der Nacht zuvor. Dabei seien die Täter in einen Kabelschacht eingedrungen und hätten ein Glasfaserkabel durchtrennt, wohl in der Absicht, die Alarmanlage auszuschalten. Es war aber ein Fernmeldekabel. Beim eigentlichen Einbruchversuch wurde die Alarmanlage ausgelöst und die Täter flüchteten.