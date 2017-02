Bei einem Brand in einem Saunaclub in Berlin sind drei Männer getötet worden. Außerdem sei ein Mann mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Feuerwehrsprecher in der Nacht zu Montag. Die Todesursache der drei Opfer war zunächst unklar. 15 weitere Männer seien vor Ort untersucht worden, sagte der Sprecher. Mit weiteren Verletzten oder Toten werde nicht gerechnet.

Saunaclub befindet sich gegenüber von Zoo-Eingang und Aquarium

Der Saunaclub ist im Keller eines Hochhauses in der Kurfürstenstraße in Schöneberg untergebracht. Dabei handelt es sich um den 2000 Quadratmeter großen Sauna-Club „Steam Works“ (ehemals „Apollo-Splash-Club“). Dieser befindet sich an der Straßenecke Nürnberger Ecke Budapester Straße, schräg gegenüber dem Elefantentor und dem Aquarium.

Ein Feuerwehrwagen steht am 06.02.2017 in Berlin vor einem Saunaclub. Foto: dpa

25 Menschen eilten aus der Sauna auf die Straße

Der Brand war am Sonntagabend gegen 22.30 Uhr gemeldet worden. Beim Eintreffen der Rettungskräfte standen nach Angaben der Feuerwehr bereits etwa 25 Menschen auf der Straße. Die Suche nach Vermissten in dem stark verqualmten Club war der Feuerwehr zufolge sehr schwierig, da der Saunaclub sehr verwinkelt ist und sich auf zwei Etagen verteilt. Zahlreiche kleine Zimmer mussten aufgebrochen und kontrolliert werden. Dabei wurden die Toten entdeckt.

Die Brandursache war zunächst unklar. Foto: dpa

Darüber befindet sich eine große Seniorenresidenz

Die Flammen breiteten sich nicht auf die darüberliegenden zehn Stockwerke des Hochhauses aus. Die restlichen Bewohner des Hauses, in dem sich auch eine Seniorenresidenz befindet, seien nicht zu Schaden gekommen.

Die Brandursache war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt. (mit dpa)