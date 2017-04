In einem Mietshaus an der Nollendorfstraße 6 in Berlin-Schöneberg ist am Samstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Der Brand habe im dritten Stock begonnen und habe dann auf den vierten Stock übergegriffen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Inzwischen brenne auch das Dach.

Die Feuerwehr habe etwa 120 Leute im Einsatz. (Tsp)