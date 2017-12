Intensive Ermittlungen der Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin führten gestern zur Festnahme von drei mutmaßlichen Drogenhändlern und zur Beschlagnahme von fast 180 Kilo Drogen. Die Festnahme zweier 38-Jähriger, erfolgte zunächst gegen 10.35 Uhr in einem Auto in der Hohenstaufen-/Ecke Martin-Luther-Straße in Schöneberg. Ein paar Stunden später klickten im Land Brandenburg, in Blankenfelde-Mahlow, bei einem dritten mutmaßlichen Mittäter im Alter von 42 Jahren die Handschellen.

Bei den anschließenden Wohnungsdurchsuchungen fanden die Beamten mehrere Tausend Euro und eine scharfe Schusswaffe. In einer Garage in Moabit entdeckten die Ermittler die offenbar bereits für einen Weiterverkauf verpackten Drogen, überwiegend Marihuana und Haschisch aber auch Amphetamine und Kokain.

Die drei Festgenommenen sollen noch heute einem Richter zwecks Erlasses von Haftbefehlen vorgeführt werden. Nach einem vierten Tatverdächtigen wird noch gesucht. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (Tsp)