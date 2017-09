Am Donnerstagnachmittag ist ein Radfahrer bei einem Unfall in Schöneberg schwer verletzt worden. Nach Zeugenaussagen war eine Autofahrerin (40) bei Rot gefahren und habe den 66-jährigen Radfahrer am Innsbrucker Platz an der Autobahnauffahrt erfasst. Der Mann prallte durch den Zusammenstoß gegen die Windschutzscheibe und wurde schwer am Kopf verletzt. Er kam in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war die Auffahrt zur Autobahn komplett gesperrt. Tsp