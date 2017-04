In rund 95.000 Haushalten vor allem in Schöneberg und Wilmersdorf ist am Mittwochmittag der Strom ausgefallen. Wie ein Vattenfall-Sprecher sagte, hatte im Kabelkeller im Umspannwerk Mitte in der Potsdamer Straße ein Kurzschluss einen Brand ausgelöst. Die Feuerwehr hatte das Feuer schnell unter Kontrolle. Der Strom war deswegen zwischen 13.07 und 13.24 Uhr weg. Betroffen war auch das Rathaus Schöneberg. Tsp