Die Auswertung der Nazi-Demo in Spandau ist da: 750 Rechtsextreme wollten im August durch Spandau marschieren, um an Rudolf H. zu erinnern, der hier bis 1987 einsaß. Klappte nicht, an der Postruine war Endstation. Die Polizei war rund um die Demo mit exakt 1120 Beamten im Einheit, sammelte Handfesseln, Handschuhe und Tierabwehrspray ein und blickte auf Extremisten „aus Frankreich, Schweden, Ungarn, Niederlande“ und schickte – so viel Offenheit ist in Sicherheitsberichten selten – „73 Polizisten in bürgerlicher Kleidung“ auf die Straße. – Quelle: Antwort auf schriftl. Anfrage von Anne Helm, Niklas Schrader, Hakan Tas (Linke). AG

