Aus Spandau berichtet Rainer W. During über die Neubauten auf der Postbrache, wo für 100 Millionen Euro neben Hotels und Geschäften auch Wohnungen entstehen. „Es kommt auch auf diesem Filetstück nahe Altstadt, Bahnhof und Rathaus auf eine gute soziale Mischung an.“ Die SPD-Fraktion in der BVV unterstellt Baustadtrat Frank Bewig (CDU), gegen sozialen Wohnungsbau auf der Postbrache Spandau zu sein. Der weist die Vorwürfe zurück. Außerdem im Newsletter: Kreuzungsumbau in Siemenstadt – und am hübschen Seekorso in Kladow werden 40 (!) Birken gefällt.

