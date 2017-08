Der Fund einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg auf einem Firmengelände an der Straße Am Juliusturm im Spandauer Ortsteil Haselhorst am Dienstagabend hat zu erheblichem Verkehrschaos in Berlin geführt. Während der Entschärfung der Bombe, bei der es sich um ein russisches 100-Kilo-Modell handeln soll, konnten keine Flugzeuge auf dem Flughafen Tegel landen.

Die Entschärfung begann um 20 Uhr. Der erste Zünder war bereits vor 21 Uhr entschärft worden, der zweite bereitete offenbar Mühe. Erst kurz vor 23 Uhr konnten die Arbeiten erfolgreich abgeschlossen werden.

„Keine Starts & Landungen wegen der Entschärfung der Weltkriegsbombe“, hatte der Flughafen um kurz nach 20 Uhr getwittert. Später waren dann durch Änderung der Betriebsrichtung kurzzeitig Starts möglich gemacht worden. Wie ein Sprecher der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH am frühen Mittwochmorgen mitteilte, wurden 24 Maschinen vom Flughafen Tegel nach Schönefeld umgeleitet. Demnach konnte ein Teil der Maschinen am späten Abend noch nach Tegel weiterfliegen. Der Großteil der Flugzeuge musste jedoch in Schönefeld verbleiben.

Drei Stunden Ausharren an Bord

Eine Tagesspiegel-Leserin berichtet, sie sei mit ihrer Tochter um 20.30 Uhr von Köln/Bonn nach Berlin geflogen. Weil Tegel gegen 21.20 Uhr nicht angeflogen werden konnte, landete die Maschine um 22.40 Uhr in Schönefeld bzw. auf dem noch nicht in Betrieb genommenen BER. Dort hätten die Passagiere über drei Stunden im Flugzeug festgesessen, mit der Begründung, es gebe zu wenige Treppen und Busse. Zu trinken gab es auch kaum etwas, von der Crew hieß es, man habe sehr wenig Wasser und andere Verpflegung an Bord der Air-Berlin-Maschine (obwohl Eurowings gebucht worden war).

Erst um 1.30 Uhr konnten die Reisenden die Maschine verlassen, öffentliche Verkehrsmittel fuhren da schon nicht mehr und auch Taxen dürfen in Schönefeld nur auf Bestellung Passagiere einsammeln. Wartende in der Taxischlange berichteten, dass ihre Koffer nicht mehr ausgeladen wurden. Sie reisten ohne ihr Gepäck ab.

Die Polizei hatte am Abend auch einige in der Nähe befindliche Läden und eine Kleingartensiedlung evakuiert. Die umliegenden Straßen waren zuvor gesperrt worden, auch die Buslinien 236, 133, X33 sowie die U-Bahnlinie U7 zwischen Rathaus Spandau und Rohrdamm war für einige Stunden unterbrochen. Das Konzert der Band Cypress Hill auf der Zitadelle war nicht betroffen.