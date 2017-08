Auf einem Firmengelände an der Straße Am Juliusturm in Spandau wurde am Dienstag bei Bauarbeiten eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Es soll sich um ein russisches Fabrikat, 100 Kilo schwer, handeln. Die Entschärfung soll noch im Laufe des Abends erfolgen. Dabei sei neben kurzen Straßensperrungen auch eine Unterbrechung des dortigen -Bahnverkehrs notwendig, hieß es bei der Polizei.

Am Flughafen Tegel gibt es momentan keine Starts und Landungen. Tsp