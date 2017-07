Eine 48 Jahre alte Fußgängerin hat am Mittwochmorgen bei einem Verkehrsunfall im Ortsteil Falkenhagener Feld schwere Kopfverletzung erlitten. Laut der Polizei wird sie derzeit in einem Krankenhaus behandelt. Nach bisherigen Erkenntnissen überquerte die Frau gegen 7.10 Uhr die Fahrbahn der Falkenseer Chaussee und wurde hierbei von dem 53-Jährigen Fahrer eines Nissan Transporters erfasst, der von der Zeppelinstraße nach links in die Falkenseer Chaussee abbog. Die Frau wurde von dem Wagen einige Meter mitgeschleift und zog sich hierbei die schweren Verletzungen zu. Tsp