Hatten wir neulich im Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel als Thema: die umstrittene Fällung von 30 Bäumen an der Zitadelle. Jetzt hat sich Angelo Bienek, 25, gemeldet. Geboren im Waldkrankenhaus, wohnhaft in Siemensstadt, setzt er sich für die Belange von Radfahrern ein („Netzwerk Fahrradfreundliches Spandau“) und gründet gerade eine Bürgerinitiative zur Rettung der Bäume an der Zitadelle. Bienek ist nach eigenen Angaben Mitglied bei den Grünen und gelernter Gärtner.

Was ärgert Sie? „Die Bäume sollen nur zum Zweck des Tourismus und der besseren Sichtbarkeit gefällt werden. Die Bäume stehen in einem Landschaftsschutzgebiet und haben seit mehreren Jahrzehnten niemanden gestört und plötzlich sollen sie weg. In einer Stadt, die mit Luftverschmutzungen zu kämpfen hat und in der immer mehr Grünflächen verschwinden, ist dies eine irrwitzige Entscheidung. Es gab zu dem Thema keine Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger, die mit den Folgen aber Leben müssen.“

Was gefällt Ihnen? „Es gibt so viele schöne Ecken in Spandau – die Altstadt, die Zitadelle, die Architektur in Siemensstadt und die Kuhlake, ein wunderschönes Biotop vom Johannestift bis zur Stadtgrenze.“

Und was ärgert Sie, liebe Leserinnen, liebe Leser? Was gefällt Ihnen? Nur Mut! spandau@tagesspiegel.de

Lesen Sie mehr im Tagesspiegel-Newsletter

Mehr Nachrichten aus Spandau schicken wir Ihnen immer dienstags - in unserem Tagesspiegel-Newsletter für Spandau (aus dem wir auch dieses Portrait entnommen haben). Neugierig? Eine Leseprobe finden Sie unter diesem Tagesspiegel-Link - und kostenlos bestellen können Sie den Spandau-Newsletter unter www.tagesspiegel.de/leute

Mehr aus Spandau? Gern

Als Schüsse an der Grenze zu Spandau fielen: Nehmen Sie sich Zeit am Sonntag: es ist der 13. August, der Tag des Mauerbaus 1961. Erinnert wird daran auch mit einem "Mauerweglauf"

+++

Spandau in Zahlen - hätten Sie's gewusst? Zahlen, bitte! Wie viele Sportplätze gibt es in Spandau? Wie viele Zahnärzte? Wie viel Wasser, wie viele Hunde, wie viele Touristen? Ein Blick ins Statistikbuch.

+++

Ideen muss man haben - und die hat Roman Colm. Hier spricht er über sein Spandauer Open-Air-Kino, krawallige Blockbuster und eine Skibar auf dem Hahneberg.