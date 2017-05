"Deutliche Verbesserungen im Spandaus Busverkehr". Letzte Woche hatten wir über Veränderungen bei den BVG-Bussen in Spandau berichtet: „Neue Linie X36, neue Ziele für X34, mehr Busse auf der Linie X49.“ Es gab große Resonanz in den Kiezen, Jubel bei Daniel Buchholz (SPD), dem stellvertretenden Vorsitzenden im Verkehrsausschuss im Abgeordnetenhaus: „Endlich wird es deutliche Verbesserungen im Spandauer Busverkehr geben.“ Offiziell heißt es bei der BVG nur: "Vorgesehen ist momentan, dass die Linien jeweils bei jeder zweiten Fahrt andere Endhaltestellen anfahren und so neue Angebote eröffnen."

Die neuen Fahrpläne für X34, X36, X49 im Detail

Zu den Änderungen ab Dezember 2017 („Stand jetzt“, laut BVG) im Detail: Der neuen Endhaltestellen standen im letzten Spandau-Newsletter, Daniel Buchholz kennt aber die Fahrzeiten – hier nennt er sie:

Der X36 rollt Montag bis Freitag von 6 bis 19 Uhr im 10-Minuten-Takt vom U-Bahnhof Haselhorst über die Wasserstadt zum Rathaus Spandau.

Der X49 wird über den Magistratsweg zur Endhaltestelle Im Spektefeld/Schulzentrum (Falkenhagener Feld) verlängert („alle 20 Min, Mo-Fr mit 6.30-9.30 Uhr und 13-20 Uhr“).

Der X34 wird am Dorfplatz Kladow geteilt. Montags bis freitags von 6-20 Uhr wird die Linie im Wechsel alle 10 Minuten entweder den Ritterfelddamm bis zur Gutsstraße anfahren oder wie bisher die Kaserne Hottengrund.

