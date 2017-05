Die Polizei hat am Mittwoch drei Jugendliche in Lankwitz festgenommen, die im Verdacht stehen, einen Zeitungsladen und eine Tankstelle überfallen zu haben. Gegen 16.45 Uhr sollen drei Maskierte den Zeitungsladen in der Mühlenstraße betreten und den 47-jährigen Ladenbesitzer mit einem Messer und einer Schusswaffe bedroht haben. Sie forderten Geld und flohen mit den Tageseinnahmen, Zigaretten und Süßigkeiten. Später fanden Ermittler eine Soft-Air-Waffe und einen Teil der Beute. Dadurch kamen sie vier Jugendlichen im Alter von 14 bis 16 Jahren auf die Spur.

Zwei Tatverdächtige im Alter von 14 und 16 Jahren nahm die Polizei in Lankwitz fest, ein weiterer mutmaßlicher Räuber im Alter von 15 Jahren stellte sich später auf einem Polizeiabschnitt. Die Suche nach einem vierten Tatverdächtigen dauert an. Weitere Ermittlungen zu den Tatbeteiligten ergaben, dass sie für einen weiteren Überfall auf eine Tankstelle am 8. Mai 2017 in der Kaiser-Wilhelm-Straße in Betracht kommen. Dort sollen zwei Männer ebenfalls unter Vorhalten einer Schusswaffe Geld von einem Angestellten gefordert haben. (Tsp)