Den „östlichen Eingang zur City West“ soll ein 60 Meter hohes neues Bürogebäude mit 15 Etagen an der Stelle der früheren Zentrale der Berliner Volksbank an der Budapester Straße / Ecke Kurfürstenstraße markieren. Ab Februar will der Projektentwickler Barings Deutschland das Innere des Bankgebäudes entkernen, das seit Oktober leer steht. Der komplette Abriss soll im Spätsommer folgen und die Fertigstellung des Neubaus im dritten Quartal 2019. Die unteren zwei Etagen sind für „hochwertigen Einzelhandel“ und ein Café gedacht.

Das markante Bestandsgebäude neben dem Zoo-Aquarium mit der halbrunden, rotbraunen Fassade und neun Etagen war erst 1985 für die Grundkreditbank entstanden, die später in der Berliner Volksbank aufging. Für moderne Büros verschiedener Mieter seien die alten Räume „zu speziell“ gestaltet, sagt der Barings-Niederlassungsleiter für die Region Ost, Nick Puschkasch. So gelange kaum Tageslicht in die Rotunde im Parterre. Im Übrigen „war es die Entscheidung der Volksbank, auszuziehen“, betont Puschkasch.

Das Gebäude an der Budapester Straße im vorigen August, als die Berliner Volksbank ihre Zentrale gerade räumte. Foto: Cay Dobberke

Das Geldinstitut hatte die Immobilie Ende 2014 an ein Konsortium aus drei Unternehmen verkauft. Im August 2016 erwarb Barings das Haus für einen „institutionellen Investor aus den USA“. Wie es heißt, werden „deutlich über 100 Millionen Euro“ investiert.

Das Bezirksamt Mitte hat das Projekt soeben genehmigt. Entwürfe des Architektenbüros Grüntuch Ernst sehen einen achteckigen, 60 Meter hohen Neubau mit „kristalliner Fassadenstruktur“ vor. In Richtung Zoo werde sich das Hochhaus „sehr präsent in seiner ganzen Breite“ zeigen, sagt Architekt Armand Grüntuch, „aus der Nürnberger Straße dagegen nimmt man zuerst die schmale Seitenansicht wahr“.

Laut Puschkasch wird mit 60 Metern die zulässige Bauhöhe ausgeschöpft. So wolle sein Unternehmen dazu beitragen, den „dringenden Bedarf an modernen Büroräumen“ in der westlichen Innenstadt zu decken. Welche Mieter einziehen, steht allerdings noch nicht fest.

Ein Blick in das verwaiste Bankgebäude im Spätsommer 2016. Foto: Cay Dobberke

Volksbank zieht nach Wilmersdorf

Die Berliner Volksbank hatte an der Budapester Straße auch ihr Kunstforum mit fast 1500 Werken aus der Zeit nach 1950 angesiedelt, derzeit ist die Sammlung heimatlos. Ihre künftige Zentrale will die Volksbank im Jahr 2019 an der Bundesallee / Ecke Nachodstraße in Wilmersdorf eröffnen und dafür ein Gebäude im laufenden Bauprojekt „Quartier Bundesallee“ kaufen. Dafür wurde schon ein Bürogebäude aus den 1970er Jahren abgerissen, das früher der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte und einem Jobcenter diente. Mit einem „zeitgemäßen Flächennutzungskonzept“ werde eine „Effizienzsteigerung“ erreicht, kündigt die Bank an. Die ehemalige Zentrale war aus ihrer Sicht zu klein.