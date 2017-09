Bei einem Verkehrsunfall sind drei Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Berliner Polizei vom Samstagmorgen war ein Taxifahrer (72) am Freitagnachmittag laut Zeugenaussagen bei "Rot" über den Lützowplatz gefahren. Auf der Kreuzung stieß das Taxi dann mit dem VW eines 26-Jährigen zusammen, der gerade abbiegen wollte. Der Wagen habe sich nach dem Aufprall gedreht und sei auf der Kreuzung stehen geblieben. Das Taxi schleuderte laut Polizei zur Seite, streifte ein parkendes Auto und riss ein Verkehrszeichen aus der Verankerung. "Der 72-jährige Taxifahrer erlitt Kopfverletzungen und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus", teilte die Polizei mit. "Die 63-jährige Beifahrerin erlitt ebenfalls Verletzungen und musste stationär in einer Klinik aufgenommen werden." Der 26-Jähige musste aufgrund leichter Verletzungen ambulant behandelt werden. (Tsp)