Auf einem Recycling-Hof in Berlin-Grünau wurde am Nachmittag eine Weltkriegsbombe entdeckt. Speziallisten des LKA bereiten die Entschärfung des Blindgängers vor. Die Aktion soll in der Nacht abgeschlossen sein.

Eine Evakuierung von Anwohner, wie vergangene Woche in Berlin-Schöneberg, ist derzeit nicht geplant, sagte ein Sprecher der Berliner Polizei.

Auf dem Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs in Wilmersdorf hatten Bauarbeiter am Montagvormittag eine 250 Kilo schwere Bombe Bauarbeitern entdeckt. 10.000 Berliner mussten rund um den Innsbrucker Platz vorübergehend ihre Wohnungen verlassen.