Auf ein Haus in der Groninger Straße in Wedding ist am Mittwochabend ein Schuss abgegeben worden. Als Tatzeitpunkt nannte der Lagedienst der Polizei etwa 20.15 Uhr, weitere Einzelheiten waren noch nicht bekannt. Der Täter sei Flüchtig, die Ermittlungen liefen. Von Verletzten Personen war nichts bekannt. Tsp